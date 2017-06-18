Полиция: 6 человек, которые хотели прорвать «границу» силовиков на марше в Киеве, отпустили

Шесть активистов, которые были задержаны полицией во время Марша равенства в Киеве, отпустили, сообщила Радіо Свобода пресс-секретарь столичного управления полиции Оксана Блищик.

«Всех отпустили, установили, кто эти люди, взяли объяснения, провели профилактические беседы», – указала Блищик.

Она добавила, что никаких административных протоколов в отношении задержанных составлено не было.

Ранее сегодня сообщалось, что шесть человек, которые пытались прорвать «границу» силовиков на Марше равенства в Киеве, полиция увезла в Шевченковское райуправление милиции. Сообщений о нападениях на участников марша во время его проведения полиция не получала, одновременно двое полицейских получили легкие травмы.

Уже непосредственно после марша был задержан один из нападавших на участников Марша равенства на Контрактовой площади в Киеве, а также локализован конфликт в центре столицы, когда с человека пытались сорвать браслет с символикой ЛГБТ.

18 июня в Киеве состоялся Марш равенства, который длился более часа и проходил под усиленным наблюдением правоохранителей – 5500 человек. Были установлены фильтрационные пункты, дежурили кинологи и конная полиция.

Перед началом марша противники акции, около сотни представителей преимущественно националистических организаций, недалеко от парка имени Тараса Шевченко, образовали «цепь», непрерывно двигаясь по пешеходному переходу. Кроме того, несколько противников акции подожгли символический флаг ЛГБТ-сообщества. С ними полиция провела профилактическую беседу. У нескольких молодых людей во время проверки правоохранители обнаружили балаклавы, газовые баллончики, куриные яйца и зеленку. В полиции отчитались, что марш прошел в целом без «серьезных столкновений», а организаторы международного форума ЛГБТ-сообщества «КиевПрайд», в свою очередь, заявили об улучшении сотрудничества с полицией во время организации Марша равенства.