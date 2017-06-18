В Керчи собирают заявления от пенсионеров, нуждающихся в помощи оплаты взносов за капремонт

В Керчи 15 июня начался сбор заявлений у пенсионеров старше 70-летнего возраста, которые нуждаются в помощи для оплаты взносов за капремонт домов. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

«Для предоставления мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт гражданам старше 70-ти и 80-ти лет необходимо быть неработающими собственниками жилья и иметь регистрацию в данном жилом помещении, проживать одиноко или в семьях, состоящих из неработающих граждан, достигших пенсионного возраста», – говорится в сообщении.

Полный перечень документов, которые должны предоставить пенсионеры, доступен на сайте российской администрации Керчи.

В апреле в фонде капитального ремонта многоквартирных домов Крыма сообщали, что за несвоевременную оплату взносов за капремонт жителям полуострова грозит пеня.

«Региональная адресная программа» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Крыма, на 2015-2016 годы была утверждена постановлением подконтрольного Кремлю правительства Крыма в июле 2015 года.

Предполагается, что в результате реализации программы будет выполнен капитальный ремонт 403 многоквартирных домов общей площадью 1814699,44 квадратных метров, в которых проживает 60 218 граждан.