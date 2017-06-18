В Крыму намерены провести очередной этап военно-спортивной игры «Гонка героев»

На полигоне «Ангарский», который находится в селе Заречное Симферопольского района уже второй раз планируют проведение военно-спортивной игры «Гонка героев». Мероприятие анонсируют на 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

«Мероприятие состоит из массового забега команд по 10 человек и специального чемпионата с категориями: мужчины, женщины, пары, команды 5 человек по специально оборудованной полосе препятствий, а так же концертно-развлекательной программы для гостей», – говорится в сообщении.

По информации организаторов, их главная цель – развитие физической культуры граждан, популяризация здорового образа жизни и личностного роста, повышение уровня патриотизма у населения.

Первый этап соревнований «Гонка героев» прошел 29 мая на полигоне «Ангарский».

Крымский этап забега «Гонка героев» впервые прошел летом 2016 года в поселке Перевальное Симферопольского района.

«Гонка Героев» – командная военно-спортивная игра в соседней России. Проводится при поддержке российского Министерства обороны. Проходит в Москве и других городах-миллионниках на полигонах Минобороны и представляет собой кросс по пересеченной местности с преодолением препятствий.