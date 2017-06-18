Севприроднадзор ищет затонувшие суда в Балаклавской бухте

Российское управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) проводит работы по обследованию дна Балаклавской бухты на предмет обнаружения инородных предметов, в том числе затонувших судов. Об этом говорится в сообщении ведомства 16 июня.

По информации Севприроднадзора, после завершения работ будет составлен картографический материал и даны рекомендации по участкам дна Балаклавской бухты, требующим более детального водолазного обследования.

Как проинформировали в ведомстве, в дальнейшем полученные материалы будут использованы для разработки Концепции комплексного развития города Балаклавы и Балаклавской бухты Черного моря, «как центра международного туризма, а также для проведения комплекса мероприятий, направленных на подъем затонувших судов в Балаклавской бухте города Севастополя».