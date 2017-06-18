Бывшие жители спорных с Россией островов в Тихом океане отправились туда чартером из Японии

Бывшие жители двух спорных с Россией островов в Тихом океане отправляются из Японии, чтобы посетить там могилы родственников. Как сообщили японские чиновники, поездка 18 июня должна стать первой, когда японцам позволят прибыть воздушным путем на острова, которые Токио называет Северными территориями, а Москва – Южными Курилами. Ранее японцы были вынуждены путешествовать туда на кораблях по сложной процедурой.

Около 70 японцев отправятся чартерным рейсом российской авиакомпании Aurora из японского города Накасибецу на острова Итуруп и Кунашир, сообщили чиновники.

Россия настаивает на том, что эти острова принадлежат ей, Япония утверждает, что Москва незаконно забрала их себе после того, как Советский Союз захватил их в последние дни Второй мировой войны. Длительная напряженность в вопросе островов помешала Японии и России заключить мирный договор о формальном прекращении войны.

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида накануне заявил, что поездка японцев на острова и продолжение сотрудничества с Россией по ним могут означать «большой шаг» к окончательному подписанию мирного договора.

«Общая экономическая деятельность на Северных территориях и тот факт, что мы собираемся вместе рассматривать их будущее, несомненно, является большим шагом на пути к подписанию мирного договора путем решения вопроса о суверенитете островов», – сказал он в интервью японскому телевидению.

20 марта Москва и Токио заявили, что намерены более тесно сотрудничать в области экономики и безопасности.

Через месяц президент России Владимир Путин заявил, что согласился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ начать полеты для бывших японских жителей, чтобы «навестить могилы предков» на островах.