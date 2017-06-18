Минприроды Крыма отчиталось об установке табличек о бесплатном входе в заповедники

Подконтрольное Кремлю министерство экологии и природных ресурсов Крыма отчиталось об установке стендов с информацией о бесплатном проходе на все особо охраняемые природные территории. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 16 июня.

«С 16 июня при входе на ООПТ (особо охраняемые природные территории – КР) на информационных стендах и отдельно стоящих аншлагах размещена информация о свободном проходе на территории», – сообщили в пресс-службе и добавили, что плата может взиматься только за услуги, предоставляемые государственными учреждениями в заповедниках.

Накануне сообщалось, что в Ялте намерены ограничить проход в парки крупнейших дворцов: Ливадийского, Массандровского и Воронцовского. Парки хотят оградить забором и ввести плату за вход. Как сообщает пресс-служба Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника, решение о введении платного входа в парк было принято на конференции в апреле 2017 года.