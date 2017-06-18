В Ялте придумали как снизить аварийность на дорогах города

В Ялте разработывают транспортную структура города, чтобы снизить аварийность на улицах. Местынми властями было принято решение закрыть пешеходный мостик в районе Ялтинской школы-лицея №9. Об этом сообщает российская пресс-служба администрации города 16 июня.

«По улице Московская интенсивность движения составляет 1279 транспортных средств в час, по улице Киевская – 765. То есть, в течение часа здесь проезжает более 2 тысяч автомобилей. По справке ГИБДД, непосредственно на самом пешеходном переходе в период с 2015 по 2017 годы произошло 5 ДТП, в том числе, со смертельным исходом, а в зоне действия данного пешеходного перехода – 16. Ялтинский регион имеет 29 проблемных мест и этот мостик занимает 3-е», – пояснил подконтрольный Кремлю советник заместителя главы администрации Александр Ковальский.

Как проинформировали в пресс-службе, для улучшения транспортной ситуации в городе будут установлены дополнительно три светофора, а на летний период будет закрыт проезд с улицы Карла Маркса на улицу Садовую.

За прошлый год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.