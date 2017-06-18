Крымские пожарники привлекли «народных ополченцев» для охраны во время учений

Российское управление МЧС по Крыму во время учений 15 июня в Джанкое привлекли местных «ополченцев» для охраны территории. Об этом говорится на сайте организации.

По их информации, сотрудники джанкойского отдела «самообороны» совместно с российскими правоохранительными органами принимали участие в оцепление пригородного вокзала.

На сайте МЧС Крыма нет информации о проведении пожарных учений.

«Самооборона» Крыма появилась накануне оккупации полуострова и помогала российской аннексии. 11 июня 2014 года подконтрольный Кремлю крымский парламент узаконил эту организацию, приняв соответствующий закон.

Власти Крыма безвозмездно передали «ополченцам»​ ряд зданий и помещений на полуострове.

Правозащитники не раз заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор в Крыму не раскрыта.