Крымские пожарники привлекли «народных ополченцев» для охраны во время учений

Российское управление МЧС по Крыму во время учений 15 июня в Джанкое привлекли местных «ополченцев» для охраны территории. Об этом говорится на сайте организации.
По их информации, сотрудники джанкойского отдела «самообороны» совместно с российскими правоохранительными органами принимали участие в оцепление пригородного вокзала.
На сайте МЧС Крыма нет информации о проведении пожарных учений.
«Самооборона» Крыма появилась накануне оккупации полуострова и помогала российской аннексии. 11 июня 2014 года подконтрольный Кремлю крымский парламент узаконил эту организацию, приняв соответствующий закон.
Власти Крыма безвозмездно передали «ополченцам» ряд зданий и помещений на полуострове.
Правозащитники не раз заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор в Крыму не раскрыта.
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