В Одессе отменили концерт российского рэпера Басты, который посещал Крым

Администрация одесского клуба «Ибица» отменила выступление российского рэпера под псевдонимом «Баста» (настоящее имя Василий Вакуленко), который выступал в аннексированном Крыму.

«Концерт Басты не состоится. Возврат заранее купленных билетов осуществляется в местах их приобретения. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства», – говорится в сообщении клуба на странице в Facebook.

О причинах отмены концерта не сообщается. В то же время, одесский активист Сергей Стерненко на своей странице в Facebook сообщил, что ранее 17 июня рэпер Баста успел выступить в Киеве.

«Он уже вчера, 17.06, успел выступить в Киеве. Несмотря на, как минимум, три незаконных пересечения границы при въезде в оккупированный Крым», – написал Стерненко.

В открытых источниках комментариев рэпера нет.

Госпогранслужба Украины 25 апреля сообщила, что встретит российского рэпера под псевдонимом Баста согласно действующему законодательству.

В тоже время Служба безопасности Украины пока не запрещала Василию Вакуленко въезд на территорию страны.

Гражданский активист из Одессы, который вышел на акцию протеста к концерту Ирины Билык, Сергей Стерненко ранее сообщил о намерении продолжить мониторинг артистов, которые побывали в Крыму или проявляли «поддержку действиям страны-агрессора», и при этом намерены гастролировать по Украине

Российскую певицу Лолиту Милявскую 23 апреля не пустили в Украину, в Государственной пограничной службе заявили, что ей на три года запрещен въезд в страну из-за «нарушения законодательства Украины и посещения оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска».

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

Ранее Украина принимала меры и к другим российским артистам, выступавшим в Крыму.