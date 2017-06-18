Британская королева Елизавета II не выступит с тронной речью в 2018 году

Традиционная тронная речь королевы Великобритании, ежегодно открывающая новую сессию британского парламента, в 2018 году не произойдет. Об этом сообщили в британском правительстве.

В связи с предстоящим процессом выхода страны из состава ЕС, следующая парламентская сессия продлится два года, а не один, как обычно. Это решение даст членам парламента достаточно времени для работы над необходимыми законами.

Речь Елизаветы II в этом году состоится, но, по решению самой королевы, она перенесена на два дня, с понедельника, 19 июня, на среду. Это сделано для того, чтобы у консерваторов было больше времени на переговоры с партнерами. Консерваторы потеряли абсолютное большинство по итогам досрочных парламентских выборов, и теперь намерены сформировать коалицию при поддержке Юнионистской партии.

Традиция, когда монарх открывает новую сессию работы парламента, появилась в XVI веке. Это программная речь, в которой подробно сообщается о планах премьер-министра на ближайшее время. За всю историю тронная речь в Великобритании отменялась дважды – в 1949 и 2011 годах.