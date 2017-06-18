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Партия Макрона получает значительное большинство по результатам второго тура выборов во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон голосует на выборах, 18 июня 2017

Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Республика, вперед!» получает значительное большинство в парламенте страны по результатам второго тура выборов, которые проходили по мажоритарной системе. Как сообщает агентство France-Presse по результатам экзит-полов, партия Макрона будет иметь от 355 до 425 мест в парламенте, который состоит из 577 депутатов.

Если эти данные будут подтверждены, 39-летний Макрон получит больше возможностей для реализации своей ориентированной на развитие бизнеса проевропейской экономической и политической программы.

Партия «Республиканцы», которая в предыдущем парламенте имела около 200 мест, в этот раз будет иметь от 97 до 130 депутатов. «Крупнейшими неудачниками» кампании эксперты называют партию социалистов, потерявших более 200 депутатов, и теперь эту политическую силу будут представлять от 27 до 49 избранников. Такова реакция избирателей на результат правления социалиста Франсуа Олланда, рост безработицы и социальной напряженности.

Возглавляемый Марин Ле Пен «Национальный фронт» будет иметь от четырех до восьми депутатов, но сама лидер крайне правой политической силы прошла в парламент.

Явка на выборах была самой низкой за последние 10 лет, сообщило МВД Франции, которое в этой стране отвечает за организацию выборов. По состоянию на 17:00 по местному времени проголосовали только более 35% избирателей.

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