Партия Макрона получает значительное большинство по результатам второго тура выборов во Франции

Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Республика, вперед!» получает значительное большинство в парламенте страны по результатам второго тура выборов, которые проходили по мажоритарной системе. Как сообщает агентство France-Presse по результатам экзит-полов, партия Макрона будет иметь от 355 до 425 мест в парламенте, который состоит из 577 депутатов.

Если эти данные будут подтверждены, 39-летний Макрон получит больше возможностей для реализации своей ориентированной на развитие бизнеса проевропейской экономической и политической программы.

Партия «Республиканцы», которая в предыдущем парламенте имела около 200 мест, в этот раз будет иметь от 97 до 130 депутатов. «Крупнейшими неудачниками» кампании эксперты называют партию социалистов, потерявших более 200 депутатов, и теперь эту политическую силу будут представлять от 27 до 49 избранников. Такова реакция избирателей на результат правления социалиста Франсуа Олланда, рост безработицы и социальной напряженности.

Возглавляемый Марин Ле Пен «Национальный фронт» будет иметь от четырех до восьми депутатов, но сама лидер крайне правой политической силы прошла в парламент.

Явка на выборах была самой низкой за последние 10 лет, сообщило МВД Франции, которое в этой стране отвечает за организацию выборов. По состоянию на 17:00 по местному времени проголосовали только более 35% избирателей.