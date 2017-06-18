На админгранице с Крымом украинские пограничники задержали автомобиль с поддельным свидетельством

В контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» на админгранице с аннексированным Крымом пограничники Бердянского отряда обнаружили авто с документом о регистрации с признаками подделки. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

По информации ведомства, 17 июня в «Чонгар» прибыл 31-летний гражданин Украины на автомобиле «КИА» 2007 года выпуска. Следовал украинец в материковой части Украины. При осуществлении контроля пограничники установили, что свидетельство о регистрации авто поддельное – на нем есть доклеивание из другого свидетельства.

Поддельный документ пограничники изъяли и передали представителям Национальной полиции Украины и направили сообщение по признакам преступления, предусмотренного статьей 358 Уголовного кодекса Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов».

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».