Радио Крым.Реалии. Украинский флаг над Крымом и авиарейсы на полуостров

Почему в Украине медленно продвигается процесс осуждения граждан, виновных в аннексии Крыма и развязывании войны на Донбассе? Какие авиакомпании летают в Крым, и сколько стоят билеты? Почему крымчанин Владимир Балух был арестован после поднятия украинского флага над своим домом?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Павла Казарина эксперты и журналисты обсуждают, каким должно быть законодательство, регулирующее ответственность за нарушение территориальной целостности Украины, выгодно ли российским авиакомпаниям обслуживать рейсы в Симферополь, дело украинца Владимира Балуха, а также другие важные и интересные для крымчан темы.

Гости эфира: журналист Крым.Реалии Иван Путилов; народный депутат Украины Георгий Логвинский; общественный активист Виталий Овчаренко; российский независимый авиаэксперт Андрей Крамаренко; директор по внешним коммуникациям компании Aviasales.ru Янис Дзенис; украинский авиаэксперт Вячеслав Коновалов; эксперт Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин; Архиепископ Симмферопольский и Крымский Климент.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням на сайте Крым.Реалии с 7:00 до 10:00, а также в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26, жители материковой Украины звонить по телефону+38 044 490 29 05 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.