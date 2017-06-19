Иракские войска ведут наступление в Мосуле на кварталы Старого города

Иракские войска продолжают наступление на последние укрепленные районы джихадистов в Мосуле, втором по величине городе страны.

Командующий операцией иракской армии в провинции Найнава сообщил, что в наступлении на Мосул участвуют армейские подразделения, войска специального назначения и федеральная полиция.

Минувшей ночью по позициям отрядов экстремистской группировки «Исламское государство» наносились авиационные удары. На рассвете начался штурм Старого города.

Вооруженные отряды «Исламского государства» заняли Мосул в 2014 году, объявив о создании халифата в городе и на прилегающих территориях.

Предполагается, что в Старом городе – исторической части Мосула – остаются блокированными до 150 тысяч человек. Джихадисты используют этих горожан в качестве «живого щита». Представители ООН говорят об «ужасающих» условиях жизни в городе, отсутствии продовольствия и воды.

Иракские войска начали наступление на Мосул в октябре прошлого года. Восточная часть была отбита у джихадистов в январе 2017 года, затем началась операция на западную часть Мосула.