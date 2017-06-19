В результате наезда фургона на пешеходов в северной части Лондона пострадали по меньшей мере 10 человек, и, по сообщениям полиции, «есть несколько жертв». Сейчас подтверждена гибель одного человека.

Это произошло в районе Финсбери-парка через несколько минут после полуночи 19 июня у Мусульманского дома благосостояния неподалеку от мечети на улице Севен Систерз. Дом благосостояния оказывает социальные, образовательные и учебные услуги.

Полиция сообщила, что один человек был арестован после того, что свидетели назвали умышленным нападением, а правоохранители «крупным инцидентом».

По данным СМИ, на место происшествия прибыли антитеррористические подразделения полиции.

Мусульманский совет Британии заявил, что фургон умышленно наехал на людей, которые покидали мечеть, призвав власти повысить уровень безопасности вокруг мечетей. Сейчас у мусульман продолжается священный месяц Рамазан, когда верующие ходят на ночные молитвы.

Сама мечеть, возле которой произошел наезд, стала популярна благодаря проповедям радикального священнослужителя Абу Хамзы аль-Масри, приговоренного к заключению в США в 2015 году по обвинению в терроризме. Мечеть была закрыта и реорганизована в 2005 году и не была с тех пор связана с экстремистскими взглядами.

Премьер-министр Тереза Мэй сказала, что ее мысли с теми, кто пострадал от «этого ужасного инцидента». Лидер британской оппозиции Джереми Корбин с Лейбористской партии сказал, что «полностью поражен» случаем.

Похожий инцидент произошел 3 июня на Лондонском мосту в британской столице. Автомобиль врезался в толпу пешеходов, после чего трое боевиков напали с ножами на людей на соседнем рынке Боро. Полиция застрелила трех экстремистов-мусульман, совершивших нападение. Жертвами нападения стали восемь человек, десятки были ранены.