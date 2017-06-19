В результате наезда фургона на пешеходов в северной части Лондона пострадали по меньшей мере 10 человек, и, по сообщениям полиции, «есть несколько жертв». Сейчас подтверждена гибель одного человека. Это произошло в районе Финсбери-парка через несколько минут после полуночи 19 июня у Мусульманского дома благосостояния неподалеку от мечети на улице Севен Систерз. Дом благосостояния оказывает социальные, образовательные и учебные услуги. (На видео отображается момент, когда британская полиция арестовала человека предполагаемого водителя фургона; AP/Reuters)