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В Лондоне фургон врезался в толпу людей, есть пострадавшие (видео)

В Лондоне фургон врезался в толпу людей, есть пострадавшие (видео)
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В результате наезда фургона на пешеходов в северной части Лондона пострадали по меньшей мере 10 человек, и, по сообщениям полиции, «есть несколько жертв». Сейчас подтверждена гибель одного человека. Это произошло в районе Финсбери-парка через несколько минут после полуночи 19 июня у Мусульманского дома благосостояния неподалеку от мечети на улице Севен Систерз. Дом благосостояния оказывает социальные, образовательные и учебные услуги. (На видео отображается момент, когда британская полиция арестовала человека предполагаемого водителя фургона; AP/Reuters)

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