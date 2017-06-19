В британской полиции сообщили, что подозреваемого в наезде на пешеходов возле мечети Лондона 48-летнего мужчину доставили в больницу для проверки медиками его психического здоровья. Других подробностей о мужчине или его причастности к инциденту полиция не указывает.

Инцидент, как пишут СМИ, может быть объявлен террористическим актом, но официального заявления об этом нет.

По данным правоохранителей, один человек из-за наезда погиб, десять были ранены, в том числе двум оказали первую медицинскую помощь на месте, других восьми – госпитализировали в три больницы Лондона.

Через несколько минут после полуночи 19 июня возле мечети в районе Финсбери-парка, на улице Севен Систерз в Лондоне, фургон наехал на пешеходов, когда верующие возвращались с ночной молитвы в священный для мусульман месяц Рамазан.

Похожий инцидент произошел 3 июня на Лондонском мосту в британской столице. Автомобиль врезался в толпу пешеходов, после чего трое боевиков напали с ножами на людей на соседнем рынке Боро. Полиция застрелила трех экстремистов-мусульман, совершивших нападение. Жертвами нападения стали восемь человек, десятки были ранены.