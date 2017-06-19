Украинские пограничники заявляют об очередях на всех пунктах пропуска на админгранице с Крымом

В Госпогранслужбе Украины заявляют об искусственных очередях на всех трех КПВВ на админгранице с аннексированным Крымом по вине российской стороны. Об этом сообщают 19 июня на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу украинского погранведомства.

«В течение последней недели контрольные службы оккупационной власти создают неудобства гражданам, которые через админграницу направляются на территорию аннексированного полуострова. Так, за час они пропускают 5-6 транспортных средств. Однако такая ситуация создается оккупантами явно искусственно, ведь увеличения пассажиропотока не происходит», – говорится в сообщении.

По последним данным пограничников, перед контрольным пунктом «Каланчак» ожидают пропуска около 45 автомобилей, перед пунктом «Чаплинка» – 23, перед пунктом «Чонгар» – более 50.

Комментариев российских пограничников по этому поводу пока нет.

В течение июня украинские пограничники регулярно заявляют об очередях на админгранице с Крымом из-за того, что российские службы замедляют пропускные операции.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».