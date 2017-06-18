На админгранице с Крымом российская сторона замедляет пропуск машин – украинские пограничники

После обеда в воскресенье, 18 июня, российские службы замедлили пропускные операции на админгранице с Крымом. Об этом Крым.Реалии сообщили в Херсонском погранотряде Государственной пограничной службы Украины.

В частности, помощник начальника данного погранотряда Иван Шевцов рассказал, что утром в районе КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка» очередей не наблюдалось, однако после 14.00 россияне замедлили пропускные операции. При этом очереди не возникают, направляющихся на аннексированную территорию Крыма машин «особо нет».

В Бердянском погранотряде отметили, что в районе контрольного пункта «Чонгар» ожидают около 30 автомобилей.

Как сообщалось, автомобильная очередь образовалась накануне, 17 июня, возле КПВВ «Каланчак» и «Чонгар».

В начале июня сообщалось о скоплении транспортных средств возле контрольного пункта «Чонгар» на админгранице с Крымом.

Комментариев российских пограничников по этому поводу пока нет.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».