Госпогранслужба Украины заявляет об очередях на «Каланчаке»

В субботу, 17 июня, перед контрольным пунктом «Каланчак» на админгранице с аннексированным Крымом сохраняется автомобильная очередь. Об этом Крым.Реалии рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.

По его данным, состоянию на 17:00 в районе КПВВ «Каланчак» ожидают выезда из территории материковой Украины на аннексированный полуостров 54 автомобиля.

Тем временем, возле КПВВ «Чаплинка» в очереди стоят 18 автомобилей.

Как уточнила начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко, в районе контрольного пункта «Чонгар» очередей уже нет. Полсотни машин ожидало въезда возле этого КПВВ около полудня, к вечеру очереди не стало.

Накануне, 16 июня, украинские пограничники сообщали об искусственных очередях, образовавшихся 16 июня на КПВВ «Чонгар» на админгранице с аннексированным Крымом. По их словам, российская сторона замедляла пропускные операции в направлении полуострова, из-за чего в очереди скопилось около 70 автомобилей.

В начале июня также сообщалось о скоплении транспортных средств возле контрольного пункта «Чонгар» на админгранице с Крымом.

Комментариев российских пограничников по этому поводу пока нет.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».