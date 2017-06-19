На оборудование для госпиталя Черноморского флота в Севастополе потратили миллионы рублей

Военно-морской клинический госпиталь Черноморского флота России в аннексированном Севастополе принял в эксплуатацию современное медицинское оборудование, на закупку которого потратили свыше 330 миллионов рублей (145 млн грн – КР). Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

Сообщается, что на эти средства закупили наркозно-дыхательную и реанимационную аппаратуру, эндоскопическое оборудование с возможностью ранней диагностики, оборудование для оснащения операционных, телеуправляемые рентгеновские комплексы с функцией линейной томографии, нейронавигационный хирургический комплекс для проведения операций на лор-органах с трехмерным планированием, а также физиотерапевтическое оборудование. В апреле на базе госпиталя завершили монтаж современного магнитно-резонансного томографа.

«Ввод в строй нового оборудования уже позволило провести специалистам порядка 220 высокотехнологичных оперативных вмешательств», – сказано в сообщении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



