Гражданин Израиля пытался подкупить украинского пограничника, чтобы попасть на материковую Украину из аннексированного Крыма без необходимых документов. Иностранца пограничники на материк не пропустили и запретили ему посещать территорию Украины в течение 3 лет – за незаконное посещение Крыма. Об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу украинского гпогранведомства.

«В контрольный пункт «Чонгар» из аннексированного Крыма в пешем порядке прибыл 54-летний гражданин Израиля. В ходе проверки пограничники установили, что у иностранца нет спецразрешения и на оккупированный полуострова он попал через недействующий пункт пропуска в Керчи. За взятку размером 2 тысячи российских рублей иностранец надеялся «договориться» с пограничниками о беспрепятственном пропуске через админграницу с аннексированым Крымом и непроставлении отметки о запрете въезда на территорию Украины. От такого предложения военнослужащий отказался», – сказано в сообщении.

По данному факту пограничники направили сообщение в Национальную полицию Украины об обнаружении признаков уголовного преступления ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».