В Брюсселе запланированы переговоры Лондона и лидеров ЕС по Brexit

В Брюсселе 19 июня должны начаться переговоры между официальным Лондоном и должностными лицами ЕС об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Переговоры будет проводить британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Ожидается, что Дэвис встретится со специальным представителем ЕС, французом Мишелем Барнье, которому ранее ЕС делегировал полномочия на начало переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза. Встреча должна проходить в штаб-квартире Европейской комиссии в 11:00 (полдень по Киеву – КР). Переговоры, как предполагают, будут продолжаться примерно 7 часов, после чего запланирована пресс-конференция.

Накануне переговоров Дэвид Дейвис заявил, что «начинается тяжелая работа», и что эти переговоры будут сложными, но «конструктивными» со стороны Великобритании.

После официального сообщения о начале процесса выхода у Великобритании и ЕС будет два года на согласование условий выхода.

На референдуме в Великобритании в июне прошлого года за выход из Евросоюза проголосовали на два процента больше избирателей, чем против.

В конце мая 27 министров ЕС приняли решение о начале переговоров по статье 50 о выходе Британии из Евросоюза.