Подконтрольный Кремлю временный глава аннексированного Севастополя Дмитрий Овсянников уволил с должности директора департамента капстроительства Андрея Попова. Вместо него возглавлять ведомство будет российский чиновник Михаил Демиденко. Причиной увольнения Попова стал скандал с ветеранскими квартирами, сообщают на сайте российского правительства города.

«Хорошо, что проблема решена. Плохо, что она была создана. Куда раньше смотрели, почему не думали о людях? Понимаю, что у вас на бумаге все по закону, но не по справедливости, не по-человечески. Чиновник – это не бездушная машина, в первую очередь он должен быть человеком. Вас, Андрей Владимирович, понижаю с должности директора на должность заместителя», – заявил Овсянников.

Он также сообщил, что освободившуюся должность директора Департамента капитального строительства займет Михаил Демиденко, ранее работавший руководителем в ряде строительных организаций Москвы и Санкт-Петербурга, а также возглавлявший комитет по строительству в правительстве Санкт-Петербурга.

Назначенный Кремлем исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников 6 мая вручил ключи от квартир десяти ветеранам Второй мировой войны. В местных СМИ сообщили впоследствии, что вместо целой ветеранам предоставили одну квартиру на двоих, разделенную перегородкой, кроме того, в жилье частично отсутствовали коммуникации.

В пресс-службе российского правительства Севастополя поспешили опровергнуть «факты предоставления одной квартиры двум получателям». Однако уже 19 июня в подконтрольном Кремлю севастпопольском правительстве заявили о замене квартир, вызвавших нарекания ветеранов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».