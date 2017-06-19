Заявления об отставке министра аграрной политики Украины Тараса Кутового и министра информационной политики Юрия Стеця есть в Верховной Раде, заявляет спикер украинского парламента Андрей Парубий.

По его словам, пока нет решений парламентских комитетов по этим заявлениям.

«Они были зарегистрированы и направлены в комитет на рассмотрение. Решения комитетов на сегодняшний день нет ни по одному, ни по другому», – сказал Парубий.

Тарас Кутовой 23 мая написал заявление об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия.

31 мая министр информационной политики Украины Юрий Стець подал в отставку в связи с ухудшением состояния здоровья.

На пресс-конференции в Киеве 19 июня министр информационной политики Украины Юрий Стець заявил, что следующим главой ведомства должна стать первый заместитель министра Эмине Джеппар.