Первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар считает, что одним главных результатов работы ведомства является разработка Стратегий реинтеграции Крыма и Донбасса, которые должны систематизировать работу ведомства.

Об этом 19 июня Джеппар рассказала на пресс-конференции в Киеве.

«Если брать по главным результатам работы, то, в первую очередь, это два документа, которые являются основой нашей деятельности. Это наша попытка систематизировать работу, которая и так уже ведется без запуска этих документов. Это документы «Стратегия реинтеграции Донбасса» и «Стратегия реинтеграции Крыма». Сейчас эти документы финализированы и запущены по органам власти для того, чтобы собрать предложения от них», – сказала Джеппар.

Первый заместитель министра выразила надежду, что скоро эти документы будут вынесены на утверждение Кабинета министров Украины.

14 января 2015 года Кабмин Украины принял постановление «Вопросы деятельности Министерства информационной политики Украины», в соответствии с которым было создано министерство информационной политики Украины.

2 декабря 2014 года, в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины «О формировании состава Кабинета Министров Украины», Юрий Стець был назначен на должность министра информационной политики Украины.