На конференции ОБСЕ говорят о нарушениях прав человека и свободы слова в Крыму

Украинские правозащитники на конференции ОБСЕ в Вене 19 июня информируют участников о нарушениях прав человека, свободы слова и свободы выражения в аннексированном Россией Крыму.

Так представителям международных организаций предоставили публикации о препятствовании журналистской деятельности на полуострове, об ущемлении украинских и крымскотатарских СМИ, репрессиях против активистов.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, публикации о состоянии дел в Крыму размещены у входа зал, где проходит работа конференции. Участники из стран Европы, США и России интересуются брошюрами о ситуации со свободой слова на полуострове.

20 июня на полях конференции украинские правозащитники из «Центра информации по правам человека» представят список лиц из крымских и российских чиновников, причастных к преследованию журналистов в аннексированном Крыму.

Конференция ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности», проходит в Вене 19-20 июня. Внимание участников, помимо прочего, сосредоточено на российской пропаганде в контексте конфликта в Украине, свободе СМИ и безопасности журналистов.