Фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир» Джеппарова перевели из карцера СИЗО в камеру – адвокат

Фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир» Арсена Джеппарова, который содержится в СИЗО в Крыму, в субботу, 17 июня перевели из карцера в камеру. Состояние его здоровья ухудшается, адвокат настаивает на медицинской помощи. Об этом защитник Джемиль Темишев рассказал Крым.Реалии 19 июня.

«Наверно, у сотрудников СИЗО возобладал здравый смысл, потому что в таком состоянии его там держать нельзя», – сказал адвокат.

Темишев также добавил, что сейчас работает над тем, чтобы его подзащитному оказали помощь «либо в частной клинике, либо еще где-то».

«Сегодня вечером буду направлять заявление Джеппарова о необходимости медицинской помощи в прокуратуру Крыма и уполномоченному по правам человека в России», – отметил адвокат.

13 июня Джеппарова на 25 дней отправили в карцер за то, что он якобы не открыл дверь в камеру по требованию администрации СИЗО.

Позднее 16 июня адвокат Джемиль Темишев сообщил, что Джеппаров написал заявление о необходимости оказать ему медицинскую помощь в связи с ухудшением здоровья.

Фигуранты ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсен Джеппаров и Рефат Алимов находятся под стражей после того, как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года. Первых четверых обвиняемых ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».