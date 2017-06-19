Владыка Климент: украинский активист Балух нуждается в медицинской помощи

Украинец Владимир Балух, который задержан ФСБ на территории аннексированного Крыма, нуждается в медицинской помощи. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Климент.

«Настроение у Владимира Балуха боевое. Он держится. Единственное, что он несколько раз заявлял на суде, что ему необходима медицинская помощь. У него проблемы с головной болью, идет одышка. Также Балух просил на суде, чтобы был решен вопрос о переводе его под домашний арест. Потому что у его мамы очень тяжелое положение. Она не может сама себя обслужить. У мамы больные руки и ноги – она страдает полиартритом», – рассказал владыка.



Однако подконтрольный России суд в Крыму не отреагировал на просьбы Балуха, рассказал эксперт Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин.



«В суде предложили, чтобы сын Балуха, который сейчас живет в Южной Америке, приехал и занимался его матерью. Помогает, конечно, и жена Владимира Балуха, но по факту, больная мать предоставлена сама себе», – добавил эксперт.

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Адвокат украинского активиста Владимира Балуха Дмитрий Динзе предполагает, что его подзащитного могут освободить из-под стражи в августе. Об этом он заявил по итогам рассмотрения апелляционной жалобы в подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма, который оставил Балуха под стражей до 21 августа.



ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как рассказали в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.