Отдых в Крыму планирует один процент украинцев – опрос

Среди планов украинцев на отпуск в приоритете Карпаты, отдохнуть в аннексированном Россией Крыму намерен лишь один процент жителей страны. Об этом свидетельствуют данные проведенного в мае опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные 19 июня.

По результатам социсследования, на первом месте по популярности, как и год назад, – отдых в Карпатах и других местах Украины (десять процентов); на втором месте – отдых на дачах и загородных домах (восемь процентов); к родственникам в деревню планируют ехать пять процентов опрошенных. За границу на отдых собираются три процента респондентов. В Крым, как и год назад, намерены отправиться один процент опрошенных. При этом в Крым и за границу собираются преимущественно представители младшей возрастной категории 28-29 лет (соответственно три и шесть процентов).

Не определились с отпуском 14 процентов украинцев.

На момент проведения опроса разговоры о безвиз не оказывали заметного влияния на планы отдохнуть за границей.

Опрос КМИС проводился 19-28 мая 2017 года. Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украины.