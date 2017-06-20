Радио Крым.Реалии: Жалобы из Крыма в ЕСПЧ и снижение цен без туристов

Какое влияние санкции Евросоюза, спустя три года, оказывают на крымскую экономику? Какие отрасли экономики полуострова страдают сильнее всего? Можно ли построить независимую энергосистему в Крыму без западных технологий?

С 8:30 до 10:00 в эфире ток-шоу Александр Янковский обсуждает с экспертами влияние европейских санкций на экономику Крыма и судьбу строительства новой энергосистемы полуострова, перспективы истцов из аннексированного Крыма в ЕСПЧ за «национализацию», а также снижение на 30% стоимости отелей и гостиниц для туристов.

Гости эфира: глава Крымского экспертного центра Алексей Стародубов; украинский эксперт в сфере энергетики Михаил Гончар; ведущий аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков; крымский юрист Жан Запрута и юрист-международник Борис Бабин; вице-президент Ассоциации лидеров турбизнеса Украины Аркадий Маслов; председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта kurortexpert.com Александр Бурдонов.

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