В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» работает выставка «Религиозная эмаль Зураба Церетели». Экспозицию составили перегородчатые эмали из серии «Библейские сюжеты» и скульптура Георгий Победоносец – модель памятника «Добро побеждает Зло», сказано в сообщении музея 19 июня.

«Мы очень рады, что как только «Херсонес Таврический» позволил себе новый выставочный зал в старом здании Византийского корпуса, то одной из первых стала выставка именно художника и скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Константиновича Церетели», – указала директор Херсонесского музея Светлана Мельникова.

Она уточнила, что библейская тема, представленная на картинах Церетели, тема взаимоотношения добра и зла, всегда была важна для мастера.

Выставка действует в новом выставочном зале на 2-м этаже Византийского корпуса и продлится до 12 августа.

Заповедник «Херсонес Таврический» входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.