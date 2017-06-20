В этом году вузы Херсонской области готовы принять по квоте на бюджетную форму обучения тысячу студентов из аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Такую цифру в эфире телеканала «Скифия» назвал замгубернатора Херсонской области Андрей Балонь, сообщают на сайте Херсонской ОГА.

В Херсоне действуют три образовательных центра «Крым – Украина» из 12 открытых в Украине. Они работают на базе Херсонского государственного университета, Херсонского национального технического университета, Херсонской государственной морской академии. По словам Андрея Балоня, сегодня идут переговоры о включении в этот перечень Херсонского государственного аграрного университета.

Накануне, в понедельник, 19 июня, в Украине начали работу образовательные центры «Крым – Украина», позволяющие крымским абитураинтам поступать в 12 украинских вузов по упрощенной системе – без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).

Детальнее о старте вступительной кампании для абитуриентов из Крыма на материковой Украине читайте в материале Крым.Реалии «Стать студентом без денег и ВНО: украинские вузы открыли двери крымчанам».