В Москве задержали экс-директора «Гоголь-центра»

Следственный комитет России сообщил о задержании бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Как говорится на сайте российского ведомства, Малобродского задержали 19 июня в рамках дела о хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии», основанной художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым.

Малобродский ранее был главным продюсером «Седьмой студии». В чем конкретно его обвиняют, Следственный комитет России не уточнил.

По делу о хищениях в «Седьмой студии» ранее задержали бывших гендиректора и главного бухгалтера организации – Юрия Итина и Нину Масляеву. По версии следствия, они в 2011-2014 годах присвоили около 200 млн рублей, выделенных на «развитие и популяризацию искусства».

23 мая в деле о хищении прошли обыски в московском театре «Гоголь-центр» и в квартире его основателя Кирилла Серебренникова. Режиссера, в защиту которого выступили многие театральные и общественных деятели, допросили в качестве свидетеля.

Серебренников ранее принимал участие в антиправительственных протестах и выражал беспокойство из-за усиления влияния Русской православной церкви.