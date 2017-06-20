Поставка турбин «Siemens» в Крым угрожает компании санкциями США – эксперт

Возможная поставка турбин немецкой компании «Siemens» для двух строящихся в аннексированном Крыму ТЭС грозит фирме санкциями со стороны США. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал украинский эксперт в сфере энергетики Михаил Гончар. По его мнению, если бы компания решилась пойти на риск и поставить турбины в аннексированный Крым, то эта сделка уже давно бы состоялась.

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«Но она не состоялась именно потому, что «Siemens» понимает всю глубину проблемы, риск того, что компания окажется под американскими санкциями в случае, если такая сделка состоится. Особенно сейчас, с учетом того, что Сенат США принял новый законодательный акт об усилении санкций против России, риски для такого рода сделок очень возросли», – считает эксперт.

Понимают это и в России, говорит Гончар. Именно поэтому, еще в прошлом году, начали искать различные обходные варианты, например, турбины из Ирана, которые произведены по технологии немецкой компании «Siemens». По мнению эксперта, несмотря на отсутствие прямого риска, такой вариант сделки также вряд ли возможен.

«В последнем принятом законодательном акте США в пакете идут санкции в отношении России и Ирана. «Siemens» возьмет во внимание и этот риск. Такой обходной маневр может закончиться тем же результатом, что и прямая поставка. Эти турбины – не сосиски или утюги, которые поставляются каждый день. Никто не поверит в сказку о том, что на территорию России еще до введения санкций были завезены турбины именно такого класса и мощности. Это из области научной фантастики. Они изготавливаются под конкретный заказ и место установки, а не абстрактно, для продажи на рынке», – подчеркнул Гончар.

Кроме того, изделия «Siemens» требуют внимания и серьезного сервиса, добавил эксперт.

В апреле глава российского министерства энергетики Александр Новак признал, что завершение строительства ТЭС в аннексированном Севастополе и Симферополе задерживается из-за западных санкций.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».