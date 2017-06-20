Власти Крыма хотят потратить на подготовку к отопительному сезону миллиард рублей

Подконтрольное Кремлю правительство аннексированного Крыма планирует потратить на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 года миллиард рублей (около 450 миллионов гривен – КР). Об этом 20 июня на заседании российского правительства Крыма сказал подконтрольный Москве министр жилищно-коммунального хозяйства полуострова Сергей Карпов.

«Касаемо объемов денежных средств, которые мы в этом году тратим на подготовку к отопительному сезону, – это порядка миллиарда рублей. Из бюджета – 310 млн рублей (около 140 миллионов гривен – КР), и предприятия тратят собственные деньги за счет собственной прибыли – порядка 700 млн рублей (около 315 миллионов гривен – КР)», – цитирует Карпова провластный сайт «Крыминформ».

Ранее 20 июня сообщалось, что руководителя предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» Леонида Хотулева уволили по итогам прошедшего отопительного сезона.

В течение отопительного периода в 2016-2017 годах в Крыму из-за неисправностей часто случались прорывы теплотрасс, что приводило к отключению отопления в жилых домах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».