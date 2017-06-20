Попечительский совет ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» обратился за помощью в фонд голливудского актера Леонардо ди Каприо, который занимается защитой окружающей среды и сохранением диких животных. Текст обращения опубликован в блоге владельца парков Олега Зубкова.

По словам секретаря попечительского совета Галины Ломакиной, от фонда уже пришел ответ, что письмо получили и намерены его рассмотреть, а о результатах сообщат позже.

В комментарии Крым.Реалии владелец зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» сказал, что знает об этом обращении, однако непосредственного участия не принимал, потому что попечительский совет действует самостоятельно и не согласовывает свои действия с ним.

«Я знаю об этом письме, а Леонардо ди Каприо я уважаю как человека, который добился не только высот в киноискусстве, но и за то, что он уделяет внимание, в данном случае, защите амурских тигров. Он приезжал на совещание, которое проводил президент России в Санкт-Петербурге несколько лет назад, и пожертвовал деньги на программу спасения амурских тигров. Это дало повод попечительскому совету, моим сторонникам, думать о том, что он может выступить в защиту «Сказки» и «Тайгана», где содержатся 45 амурских тигров», – сказал Зубков.

По словам владельца, в его парках за последние полгода родились 10 амурских тигрят.

На сайте фонда ди Каприо нет информации о полученном письме и о принятии какого-либо решения.

Амурский тигр, или уссурийский тигр, или сибирский тигр, или дальневосточный тигр – самый северный и крупный подвид тигра. Занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. На 20 февраля 2007 года в зоопарках мира содержалось около 450 тигров, в то время как на 1 января 1979 года насчитывалось 844 особи.

Фонд Леонардо ди Каприо был основан в 1998 году с целью защиты диких мест в мире. В данный момент его организация занимается проблемами в четырех основных областях – защита боиразнообразия, сохранение океанов, сохранение диких мест обитания животных и изменение климата.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В 2016 году Олег Зубков посетил более 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.