В Крыму заявляют об умышленном поджоге полигона отходов

Подконтрольная Кремлю глава администрации Черноморского района аннексированного Крыма Людмила Глушко считает, что причиной пожара на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) стал умышленный поджог. Об этом 20 июня сообщает «Крыминформ».

«Я уверена, что был поджог. У нас накануне, дней за десять, была угроза поджога, мы писали заявление в полицию, полиция проводила проверку, а вчера мы обратились повторно. Мы людей фотографировали, автомобили их фотографировали, сегодня обсуждали это с полицией», – считает Глушко.

По ее словам, нет уверенности в том, что к вечеру можно будет справиться с возгоранием.

«Сегодня обстановка изменилась в связи с тем, что изменилось направление ветра. Дополнительно привлекли технику, ведем все работы, чтобы как можно быстрее локализовать это, но объем возгорания очень большой. Вчера ситуация была гораздо хуже, чем сегодня, но я не могу сказать, что к вечеру справимся», – добавила она.

19 июня жители поселка Черноморское сообщали о пожаре на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО). В подконтрольной Кремлю администрации района отчитывались, что возгорание локализовано в пределах полигона, однако опасения ухудшения ситуации есть.

В конце января 2017 года подконтрольное Кремлю правительство Крыма утвердило программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы.

На данный момент в Крыму насчитывается 28 полигонов ТБО, однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».