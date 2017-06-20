Общественная организация переселенцев из Крыма «Ветан» (Винница) просит Государственную миграционную службу Украины снять ограничения на фото на паспорт в головном уборе (хиджабе) для мусульманок. Об этом говорится в тексте обращения, которым располагает Крым.Реалии.

По словам председателя организации Эскендера Анафиева, обращение было отправлено после того, как три мусульманки, переехавшие из Крыма в село Весела Гребля Калиновского района Винницкой области, получили отказ в районном отделе миграционной службы в праве получить паспорт с фото в хиджабе.

«Они говорят: «Мы вам не отказываем, а предлагаем – открыть уши, открыть шею. Но это ультиматум, без выполнения таких требований документы не выдают, внутренние и загранпаспорта», – сказал Анафиев.

Он отметил, что сотрудники обласного управления миграционной службы ссылаются на решение о запрете на фото в хиджабе руководства в Киеве.

«Мы с юристом составили обращение, в котором указываем на нессотвествие таких ограничений правам мусульман. Мы объяснили, что это не прихоть, а требование нашей религии», – добавил Анафиев в комментарии Крым.Реалии.

Он также сказал, что кроме отказов в Винницкой области ему известно как минимум об одном подобном случае в Херсонской области.

Анафиев добавил, что в действующих паспортах переселенкок из Крыма, выданных в 2009 году, вклеены фото в хиджабах. По его словам, обращение в ГМС Украины было оправлено по почте письмом с уведомлением. «Уведомления о получении пока не было, ждем», – сказал глава организации «Ветан».

С марта 2014 года в Виннице и Винницкой области поселились несколько сотен переселенцев из числа крымских татар. В том же году переселенцы создали общественное объединение «Ветан».