Радио Крым.Реалии: Крым. Разгрузочные дни от туристов

В Крыму фиксируют падение цен на отели и гостиницы. По данным Ассоциации туроператоров России падение показателей рынка российского внутреннего туризма стимулировало гостиницы снизить заявленные ранее тарифы. В аннексированном Крыму цены упали до 30%.

Как объясняют на полуострове нехватку туристов? Каким был туристический июнь до 2014 года? Привлекут ли низкие цены на гостиницы туристов?

Об этом ведущий Александр Янковский говорит с вице-президентом Ассоциации лидеров турбизнеса Украины Аркадием Масловым и председателем общественной организации «Курортный Крым», создателем сайта kurortexpert.com Александром Бурдоновым.

Радио Крым.Реалии выходит по будням на сайте Крым.Реалии с 7:00 до 10:00, а также в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26, жители материковой Украины звонить по телефону+38 044 490 29 05 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.