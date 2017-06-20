Компания, застраховавшая строительство Крымского моста, попала под санкции США

В расширенном санкционном списке США значится «Крымская первая страховая компания» (КПСК), которая выступает гарантом строительства моста через Керченский пролив с 2016 года.

По сообщениям российских СМИ, в Минтрансе России уже заявили, что санкции США не влияют на ход проекта.

КПСК – страховая компания с главным офисом в Симферополе.

Министерство финансов США 20 июня сообщило о внесении новых физических и юридических лиц в списки для ограничений, введенных ранее несколькими пакетами из-за агрессии России против Украины, сначала в Крыму, а затем на части Донбасса.

Санкции коснутся еще 11 физических и юридических лиц в аннексированном Крыму, среди них шесть банков, работающих на полуострове.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».