Порошенко после встречи с Трампом: действие санкций США против России будет продолжаться

Президент Украины Петр Порошенко после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что действие санкций США против России будет продолжаться.

«Думаю, это очевидно. На сегодняшний день СЩА принимают дополнительные санкции практически каждый день. Я вижу позицию Соединенных Штатов Америки как твердого, надежного и стратегического партнера Украины», – сказал Порошенко, отвечая на вопрос, получил ли он от Трампа четкое подтверждение, что санкции из России не будут сниматься до возвращения Крыма и прекращение боевых действий на Донбассе.

При этом Порошенко отметил, что не видит необходимости в изменении минского формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

«США является нашим партнером. Мы очень заинтересованы в привлечении США к активному процессу», – отметил он и напомнил, что США является страной гарантом согласно Будапештского меморандума.

Порошенко считает, что сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для США и решительную настроенность на поддержку Киева.

В Белом Доме пока результаты встречи не комментируют.

Министерство финансов США 20 июня сообщило о внесении новых физических и юридических лиц в списки для ограничений, введенных ранее несколькими пакетами из-за агрессии России против Украины, сначала в Крыму, а затем на части Донбасса.

Порошенко начал рабочий визит в США 19 июня.