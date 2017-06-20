Российская Ассоциация региональных банков: санкции не повлияют на работу банков в Крыму

Президент Ассоциации региональных банков (АРБ) России, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что внесение Минфином США в санкционные списки шести банков, действующих на территории Крыма, не повлияет на работу кредитных организаций на полуострове.

«Когда банки принимали решение работать в Крыму, они учитывали возможность введения санкций. Поэтому уже все учтено, введение этих санкций никто не заметит», – сказал Аксаков.

Во вторник, 20 июня, Минфин США объявил о внесении в санкционные списки шести банков, действующих на территории Крыма. Согласно заявлению ведомства, ограничения распространились на банк «Таатта», публичное акционерное общество «Черноморский банк развития и реконструкции», банк «Рублев», акционерное общество коммерческого банка «Северный кредит», «ИС Банк» и банк «ВВБ».

Введение санкций означает, что американским физическим и юридическим лицам запрещено осуществлять сделки и транзакции с этими организациями, любые их активы в США при наличии таковых будут арестованы.

Помимо шести банков, Минфин США во вторник внес в санкционный список 38 человек и организаций. Среди россиян в списке числятся член Совета Федерации, спецпредставитель президента России по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое его сотрудников, а также 11 человек и организаций из Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».