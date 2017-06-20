Подконтрольный Кремлю министр экономического развития Крыма Андрей Мельников считает, что санкции США не скажутся на судьбе его сбережений. Чиновник также отметил положительные моменты во введении персональных санкций в его адрес со стороны США.

«Я рад, что мое участие в экономическом развитии Крыма было замечено правительством США. Хочу сообщить, что у меня нет денег за рубежом, нет активов, поэтому мне фиолетовы вообще эти санкции. Зачем США такое делают? Наверное, у них такая последовательная позиция, которая нас вообще не затрагивает», – сказал Мельников.

Он также считает, что санкции не задевают Крым.

«Они (санкции – КР) не являются препятствием ни для чего. Такое впечатление складывается, что эти организаторы санкций говорят сами с собой, но на Крым они вообще не влияют», – подчеркнул Мельников.

Министерство финансов США 20 июня сообщило о внесении новых физических и юридических лиц в списки для ограничений, введенных ранее несколькими пакетами из-за агрессии России против Украины, сначала в Крыму, а затем на части Донбасса.

Санкции коснутся еще 11 физических и юридических лиц в аннексированном Крыму, среди них шесть банков, работающих на полуострове.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».