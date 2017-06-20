Модератор конференции ОБСЕ не принял подарок от представителя российского союза журналистов Севастополя

На закрытии конференции ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности» руководитель севастопольской организации Союза журналистов России Сергей Горбачев, пытался вручить подарок модератору мероприятия, главному советнику представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Маттейсу Берману, однако тот не принял жест. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Как рассказал корреспондент, севастополец вышел с картиной к столу председательствующего на конференции и попытался вручить Берману картину с изображением парусника, при этом позируя на камеры.

«Берман показал жестом, что не будет ее принимать и не поднялся навстречу севастопольцу. Тогда Горбачев взял руку Бермана и пожал ее, а картину оставил за спиной модератора», – сообщил корреспондент.

Военный пенсионер, глава российского союза журналиста Севастополя, на закрытии международной конференции в очередной раз заявил, что не согласен с заявлениями украинских журналистов и правозащитников, относительно свободы слова на полуострове и призвал иностранных журналистов приезжать в Крым и Севастополь.

«Мы вас встретим, поселим в семьях, в том числе крымских татар, и вы сможете сами убедиться, что никого не похищают», – сказал он.

Конференция ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности», прошла в Вене 19-20 июня. Внимание участников, помимо прочего, было сосредоточено на российской пропаганде в контексте конфликта в Украине, свободе СМИ и безопасности журналистов.