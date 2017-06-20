Российские юристы намерены растолковать «легитимность крымского референдума»

В среду, 21 июня в Москве (Россия) группа юристов-международников намерена представить аналитический доклад «О легитимности крымского референдума». Документ подготовлен экспертами под эгидой крымского постпредства при президенте России. Его авторы называют «непризнание итогов референдума 2014 года выступлением против основополагающих принципов демократии», сообщает «Газета Комерсантъ».

Как указывают авторы документа, российские военные в марте 2014 года находились в Крыму согласно действующим договоренностям между Россией и Украиной, а в Киеве произошел государственный переворот. Дальнейшие действия жителей Крыма по созданию отрядов самообороны и проведению референдума «согласуются с Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 16 декабря 1966 года», где «провозглашаются равенство всех людей перед законом» и «запрет всякого рода дискриминации».

Доклад подготовлен на русском и переведен на английский язык. Как сообщается, документ с помощью российских дипмиссий и представительств Россотрудничества будет рассылаться в международные организации и «будет доведен до политических кругов стран Запада».

«Мы не рассчитываем, что доклад как-то повлияет на мнение западных элит, но, без сомнения, его в интернете прочитают простые люди, и даже если у каждого третьего отложится в памяти, что крымский референдум легитимный, значит, мы не зря провели эту работу», – считает депутат Госдумы России от Крыма Руслан Бальбек.

При этом активист крымскотатарского движения Нариман Джелялов сказал, что, «несмотря на трехлетние усилия российской дипломатии», мировое сообщество «ни на миллиметр» не отошло от своего мнения по статусу Крыма.

«Если логика и поведение основных акторов мировой политики будут сохраняться прежними, то любые попытки, в том числе докладами и заявлениями, это мнение изменить ни к чему не приведут», – считает Джелялов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».