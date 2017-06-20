Министр обороны США: Америка выступила в поддержку права Украины на защиту своей суверенной территории

Министр обороны США Джеймз Маттис во время встречи в Вашингтоне с президентом Украины Петром Порошенко заверил, что США и дальше отданы праву Украины защищать свою суверенную территорию, сообщила пресс-секретарь Пентагона Дейна Уайт.

Спикер украинского президента Святослав Цеголко, со своей стороны, сообщил, что американский министр «выразил полную поддержку Украины и сохранения санкций против России как страны-агрессора».

Кроме того представитель добавил, что на переговорах речь шла и об углублении сотрудничества между Украиной в США в оборонной сфере.

Порошенко выразил благодарность за важную помощь со стороны США в вопросе укрепления обороноспособности Украины и устойчивости Вооруженных сил Украины, а также реабилитацию украинских воинов, сообщила пресс-служба главы государства.

Маттис «отметил значительный прогресс, который осуществила Украина в сфере безопасности и обороны», и стороны «обсудили приоритетные шаги с целью укрепления оборонного потенциала Украины в рамках развития стратегического партнерства с США и углубления двустороннего сотрудничества в области обороны», говорится в сообщении.

Ранее президент Украины, находящийся в США с рабочим визитом, встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом, а также министром энергетики Риком Перри. По сообщениям, также запланированы встречи с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном и спикером Палаты представителей Конгресса Полом Райаном.

По словам Порошенко, встречи, которые уже состоялись, показали высокий уровень поддержки Украины со стороны США.