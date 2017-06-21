Российский холдинг намерен оспорить включение его в санкционный список США по Крыму

Российский холдинг «ИФД Капиталъ» намерен подать апелляцию на включение его в санкционный лист США, об этом говорится в заявлении компании от 20 июня.

«Компании группы «ИФД Капиталъ» не совершали никаких противоправных действий ни в одной юрисдикции, где они ведут свою деятельность, поэтому мы не видим оснований для внесения «ИФД Капиталъ» и лично Ольги Плаксиной в санкционный лист США, опубликованный сегодня, 20 июня. «ИФД Капиталъ» и лично Ольга Плаксина не ведут никакой деятельности и никогда не владели активами на территории полуострова Крым», – говорится в заявлении компании.

ЗАО «ИФД Капиталъ» и генеральный директор этой компании Ольга Плаксина включены в санкционный список США.

Как объясняет Минфин США холдинг получил контроль над гостиничным комплексом RivieraSunriseResort &Spa после того, как предыдущий владелец (Carlson RezidorHotel Group) приостановил работу из-за американских санкций против Крыма.

Министерство финансов США 20 июня сообщило о внесении новых физических и юридических лиц в списки для ограничений, введенных ранее несколькими пакетами из-за агрессии России против Украины, сначала в Крыму, а затем на части Донбасса.

Санкции коснутся еще 11 физических и юридических лиц в аннексированном Крыму, среди них шесть банков, работающих на полуострове.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».