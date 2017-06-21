На конференции ОБСЕ предложили приравнять арестованных крымских аналитиков к репрессированным журналистам

Украинский журналист, медиаэксперт Юрий Луканов в рамках конференции ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности» 20 июня напомнил о судьбе фигурантов «дела украинских диверсантов» Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова. Луканов предложил добавить имена крымчан в список пострадавших журналистов.

«Ко всем известным преследуемым Россией журналистам надо добавить еще два имени – Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов – аналитики севастопольского центра «Номос». Они арестованы. Если раньше журналистов обвиняли в призывах к нарушению территориальной целостности России, то теперь обвиняют в террористической деятельности. Они могут получить десять лет и более», – напомнил Луканов.

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре «Номос». Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

В свою очередь спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что бывшие украинские военные, которые сейчас проживают в Крыму, могут стать «потенциальными жертвами российских спецслужб».

Конференция ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности», прошла в Вене 19-20 июня. Внимание участников, помимо прочего, было сосредоточено на российской пропаганде в контексте конфликта в Украине, свободе СМИ и безопасности журналистов.