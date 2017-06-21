Застройщик в Крыму оштрафован за строительство в поселке Коктебель

Подконтрольная Кремлю служба государственного строительного надзора Крыма оштрафовала ООО «Коктебельская сечь» на один миллион рублей (около 17 тысяч долларов) за незаконное строительство у границ ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта» в поселке Коктебель, сообщает «РИА Крым» со ссылкой на руководителя российского Госстройнадзора Крыма Наримана Исаева.

«Мы вынесли постановление о привлечении застройщика к административной ответственности и назначили административное взыскание в размере одного миллиона рублей», – рассказал глава ведомства.

Исаев уточнил, что застройщик оштрафован за нарушение части 1 статьи 9.5 Кодекса административных нарушений России «Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию».

Он также добавил, что руководство фирмы уведомлено о назначенном взыскании. По словам Исаева, застройщик намерен обжаловать данное решение в судебной инстанции.

Свою позицию застройщик пока не озвучил.

В мае этого года у границ ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта» началось возведение трансформаторной подстанции для обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса, который планировалось построить на данном земельном участке. В августе 2007 года Коктебельский поселковый совет утвердил проект землеустройства по передаче в аренду данной фирме земельного участка площадью 2,7 га. Согласно проекту, на этом участке планировалось возвести здание спортивно-оздоровительного комплекса и три девятиэтажных гостиничных комплекса с сопутствующей инфраструктурой. В мае все работы на объекте были приостановлены на время проверки представленных застройщиком документов на предмет законности их получения. По информации нынешней власти Крыма, декларация о начале строительства данного объекта была отменена в 2014 году, поскольку внесенные в нее данные не соответствуют действительности.